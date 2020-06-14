امرأة تنفق 25 ألف دولار على ملابس لكلبيها المدللين.. يشربان ماءً خاصاً ويأكلان لحم الستيك يومياً

تحب البريطانية ليون غالر، البالغة من العمر 53 عاماً تدليل كلبها روميو الشيواوا الأبيض البالغ من العمر ثلاث سنوات وريغي هجين فصيلتي الشيواوا والبيشون البالغ من العمر أربع سنوات.

تتغذى الكلاب الصغيرة المدللة التي تعيش مع ليون وزوجها ستيف وابنهما برادلي البالغ من العمر 21 عاماً في، في مقاطعة روتشستر بمدينة كينت البريطانية، على لحم الستيك يومياً ولا تشرب إلا المياه الفوارة، حسب The Sun البريطانية.









تقدر ليون أنها تنفق حوالي 80 جنيهاً إسترليني (100 دولار) على طعام الحيوانات الأليفة “الفاخر” كل شهر، و45 جنيهاً إسترلينياً (56 دولاراً) في جلسات الحلاقة المنتظمة، و300 جنيه إسترليني (360 دولاراً) على ملابس مصممة لهم، مثل سترات الكشمير والسترات الحريرية المغطاة بكريستال يحمل علامة سواروفسكي التجارية.

وفي لقائها مع صحيفة Metro البريطانية، قالت ليون: “إنهم يحبون ارتداء ملابس علامة Furdrobe التجارية، والمصنعة كلها من الأقمشة الفاخرة. بدأت أُلبسهم سترات لأنهم صغار للغاية ويشعرون بالبرد”.

علقت ليون على عادة الشرب الباهظة الثمن مضيفة: “يرفضون ماء الصنبور. ذات يومٍ كان لديّ كأس من المياه الفوارة بجواري وبدأوا يشربون منه. عندها أدركت أن (هذا هو ما أرادوه)”.

يذكر أن ليون، التي هي أم لابنين، لا تعمل حتى تتمكن من تكريس كل وقتها للكلاب، وتقول إنها لا تهتم إذا حكم الناس على عاداتها فيما يتعلق بصرف أموالها.

تضيف: “سأفعل دائماً الأفضل لمصلحة كلابي، وطالما يتوافر لدينا المال، فما المانع؟ نحن لا ننفق الكثير على أنفسنا مثلما نفعل تجاه كلابنا”.