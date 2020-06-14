جورج وسوف يخرج عن صمته: انا بصحة جيدة جداً!

خرج سلطان الطرب #جورج_وسوف عن صمته ورد على الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول تدهور حالته الصحية، وكتب على صفحته عبر فيسبوك “لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم!! اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات.”







