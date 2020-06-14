وزير التربية: رئيس الحكومة لا ينام للوصول إلى حلول!

قال وزير التربية #طارق_المجذوب لبرنامج “وهلق شو” عبر قناة الجديد “نحن حكومة مواجهة التحديات وما قلته في مجلس الوزراء وتحميلي المسؤولية للمصارف يعبر عن وجع الناس ويعبر عن رأيي وأنا صوت الذين لا صوت لهم”

وأضاف أن “المواطن ليس كبش محرقة وما سمعته من ردود على تساؤلاتي أجوبة مكررة”









وتابع: أتمنى أن نصل لحلول بحكمة الرؤساء الثلاثة مشيراً إلى أن “رئيس الحكومة يعمل ليلاً نهاراً ولا ينام للوصول إلى حلول” وبخصوص حاكم مصرف لبنان قال وزير التربية “ليس هدفنا أشخاص بل إيجاد الحلول وإذا كانت هذه الحلول تستدعي تضحيات فكلنا مستعدون”.

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