تعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات… وإلغاء “المفرد والمزدوج”

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أنه يبقى توقيت منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثانية عشرة مساء ولغاية الخامسة فجراً من كل يوم.

كما أعلنت أن مؤسسات القطاع الخامس تُفتح خلال الدوام الرسمي المحدد من قبلها، وتستثنى المؤسسات التالية والتي تبقى مقفلة:









– مدينة الملاهي والبارك والحدائق العامة والعاب الأطفال Kids Zone

– الملاهي والنوادي الليلية

– مراكز العاب الانترنت Video Games

– المسارح ودور السينما

– صالات وقاعات المناسبات الاجتماعية

وأكدت الوزارة على المواطنين وأصحاب المؤسسات والمهن المذكورة في كافة التعاميم وجوب التقيد والتشدد بالشروط الصحية واجراءات الوقائية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ واعتماد الكمامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص.