تسجيل صوتي لوالدة جورج شوّا بعد ٦ أشهر من الحادث في ساحة ساسين: ابني أجرى ٦ عمليات وروبير ضاهر حرّ طليق

بعد ستة أشهر من صدم ابنها جورج شوّا وعمره ٢٤ عاماً من قبل سائق أرعن في ساحة ساسين في منطقة الأشرفية، خرجت الأم عن صمتها والمرارة تعتصر فؤادها على فلذة كبدها، عبر تسجيل صوتي لخّصت فيه المعاناة التي يعيشها ابنها جورج بعد أن نزف الكثير من الدماء ليلة الحادث حتى صادفه “ابن حلال” وأسعفه بعد فرار الفاعل.

تقول الأم بتاريخ ٨ كانون الأول ٢٠١٩ صدمت سيارة ابنها يقودها سائق طائش وأرعن يُدعى روبير مارون ضاهر ولاذ بالفرار، وبعد ٣ أيام من الحادث وبعد أن تم التعرف عليه عبر كاميرات المراقبة، ذهب إلى المخفر ووقّع على تعهد، ومنذ ذلك الوقت وهو حرّ طليق ويمارس هواية “التشفيط” دون حسيب أو رقيب، في حين أن ابنها جورج أجرى حتى الساعة ٦ عمليات جراحية وأصيب بعاهة جسدية في يده مدى الحياة.









جلّ ما تطلبه الأم من السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية أن يتم توقيف روبير ضاهر وتأخذ العدالة مجراها وألا يكون فوق القانون، ويتم التعويض عن ابنها الذي قد لا يمارس حياته الطبيعية مجدداً.