النائب ميشال ضاهر: ضخ الدولار لن يجدي نفعا إلا لفترة محدودة

غرد النائب #ميشال_ضاهر، عبر حسابه على “تويتر”: “ما قامت به الحكومة بالطلب من المصرف المركزي بضخ الدولار لكبح جماحه، لن يجدي نفعا سوى لفترة محدودة، فإذا لم نحدد أي هوية نريدها للبنان ونبدأ بالإصلاح لاستعادة الثقة ستكون هذه العلاجات مؤقتة، وسنعود إلى الحلقة المفرغة التي نعيشها، والدولار سيستمر بالارتفاع بوتيرة أسرع في المستقبل”.

ما قامت به الحكومة بالطلب من المصرف المركزي بضخ الدولار لكبح جماحه ،لن يجدي نفعًا سوى لفترة محدودة فاذا لم نحدد اي هوية نريدها للبنان ونبداء بالإصلاح لاستعادة الثقة ستكون هذه العلاجات مؤقتة وسنعود الى الحلقة المفرغة التي نعيشها والدولار سيستمر بالارتفاع بوتيرة اسرع في المستقبل





— Michel Daher (@mgdaher) June 13, 2020