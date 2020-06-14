بعد “بلبلة” الشاحنات في طرابلس.. برنامج الأغذية العالمي يخرج عن صمته

أوضح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة موضوع الشاحنات المتوجهة الى سوريا بعد اعتراضها في طرابلس.

وأفاد برنامج الاغذية العالمي في بيان: “كانت قافلة مكونة من 39 شاحنة تحمل مساعدات غذائية قد انطلقت من مرفأ بيروت باتجاه الأراضي السورية. تم توقيف شاحنتين في مدينة طرابلس في طريقهما إلى مخازن منظمة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، ويود برنامج الأغذية التأكيد أن هذه الشاحنات كانت تنقل اكياس سكر تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. تم استيراد كل المواد الغذائية الموجودة في الشاحنات من الأسواق الدولية عبر مرفأ بيروت الذي يعتبر من أهم ممرات الإمداد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”.









وقال مدير وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان، عبد الله الوردات: “ينقل برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية عبر لبنان إلى عائلات متضررة في سوريا بالتنسيق مع السلطات اللبنانية منذ عام 2011، وهذه المساعدات معنية للوصول إلى العائلات والأفراد المتأثرين من النزاع في سوريا. ويود برنامج الأغذية العالمي أن يعرب عن الامتنان للدعم والتنسيق الذي يقدمه لبنان لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدوده”.

واشار البيان الى أن برنامج الأغذية العالمي في لبنان يقدم مساعدات غذائية إلى العائلات اللبنانية المستضعفة واللاجئين منذ افتتاح مكاتب للبرنامج عام 2012. واشار الى أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم معنية بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وبناء الرخاء ودعم مستقبل مستدام للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث وتأثير التغير المناخي.