بالفيديو: توتر في طرابلس.. وارتفاع عدد الجرحى إلى 72 بينهم 16 عسكرياً

استقدم الجيش تعزيزات الى محيط التبانة وداخل المنطقة لإبعاد وتفرقة المتظاهرين داخل الشوارع الداخلية.

من جهته، أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة، ارتفاع عدد الجرحى حتى الساعة إلى 72 بينهم 16 عسكرياً في الاشتباكات الجارية. ونُقل منهم 13 إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.









وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أشارت إلى أنّ التوتر عاد إلى التبانة، التي تشهد مواجهات عنيفة بين عناصر من الجيش وشبان محتجين، تزامنا مع انطلاق مسيرات تضامنية مع المنطقة.