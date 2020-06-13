أنباء عن تدهور الحالة الصحية لجورج وسوف

تحدثت تقارير صحافية عن تدهور الحالة الصحية للفنان #جورج_وسوف.

ونقلا عن مصادر مقربة من المطرب السوري، أكدت التقارير وفق ما نشرت صحيفة القدس العربي، أنه لم يستطع استكمال أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية “حلاوة الروح”، بسبب حالته الصحية.









وكان آخر ظهور لجورج وسوف على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر نيسان، من خلال رسالة مصورة من داخل منزله، يحث فيها جمهوره على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس “كورونا”.

وقال جورج وسوف في رسالته؛ إن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس “خابط الكرة الأرضية” على حد تعبيره.