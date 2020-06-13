الطبش: يا حسان.. والله بهدلتنا قدام المشاهدين!

غردت النائبة #رولا_الطبش عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “يا حسان، تفضل عمول شغلك وحافظ على صلاحياتك الدستورية واحمي مدينتك وبلدك، وحل مشكلة واحدة من المليون يللي بليتهم فيها انت ومعلمك جبران، بدل ما تشوف “راجح” وين ما كان وتفتش عليه بغرف الهذيان عالتلفزيون. والله بهدلتنا قدام المشاهدين. كلو إلو حل، الا البارانويا!”

وأعاد الرئيس سعد الحريري نشر التغريدة عبر حسابه على “تويتر”







