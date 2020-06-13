دار نشر: بولتون ألف كتابا “لا يريدك ترامب أن تقرأه”

قالت دار نشر أحدث كتب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، اليوم الجمعة، إن بولتون ألف كتابا يقدم شهادة مطلعة عن “عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة” للرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر نشر كتاب (ذا روم وير إت هابند: إيه وايت هاوس ميموار) لبولتون في 23 يونيو/ حزيران رغم اعتراضات البيت الأبيض الذي خاض جدلا مع ممثلي بولتون حول ما إذا كانت بعض أجزاء روايته للأحداث تكشف عن معلومات سرية.









وأقال ترامب بولتون في سبتمبر/ أيلول في ظل خلافات حادة حول مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية.

وقالت دار نشر سايمون آند شوستر، في بيان صحافي، إن كتاب بولتون يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقالت “هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه”. وأضافت “ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس تمثل إعادة انتخابه الشيء الوحيد الذي يهمه، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها”.

وفقا للناشر، يقول بولتون في كتابه “على أن أقدح زناد فكري لتحديد أي قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة خدمتي من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه”.

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب خلال 519 يوما. وكان بولتون، وهو مراقب دقيق يحرص على تدوين الملاحظات، شاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب تعليق.