الجمارك توضح موضوع الشاحنات إلى سوريا: تنقل مساعدات لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي

صدر عن المديرية العامة للجمارك، البلاغ التالي: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا ومقاطع مسجلة عن تعرض شاحنات تنقل بضائع من لبنان الى سوريا لإشكالات في بعض المناطق اللبنانية، وأطلقت تصريحات عن أن هذه الشاحنات تنقل مادة السكر تهريبا الى سوريا.

يهم المديرية العامة للجمارك أن توضح أن هذه الشاحنات تنقل مساعدات من مواد غذائية وغيرها لصالح جانب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من ضمن برنامج الأمم المتحدة الغذائي، وقد وردت الى مرفأ بيروت برسم الترانزيت الدولي الى سوريا، وتنقل عبر الأراضي اللبنانية بواسطة شركة نقل مرخصة، علما أن هذا الأمر يتم علنا وبشكل أسبوعي منذ حوالي بدء الأحداث في سوريا.









مع الإشارة أيضا الى أن بعض الصهاريج السورية التي دخلت الى لبنان بشكل نظامي متوجهة الى مرفأ بيروت، وذلك بقصد نقل كمية من الزيوت النباتية الواردة أصلا برسم الدولة السورية، لذلك اقتضى التوضيح منعا لتضليل الرأي العام”.