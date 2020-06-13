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الحريري لدى تفقّده الأضرار في بيروت : “يا عيب الشوم”

June 13, 2020

قام الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم بجولة في وسط بيروت حيث تفقد المحلات والمؤسسات والأبنية التي تعرضت للاعتداء والحرق والتخريب من قبل مجموعات مضللة، واطلع على حجم الضرر اللاحق بها، وتحدث إلى المواطنين المتواجدين في المنطقة واستمع إلى شكواهم واستيائهم مما حدث، مبدياً أسفه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي تستهدف دور بيروت وموقعها والسلم الأهلي.

واكتفى الحريري بتعليق معبّر ،عكَس تأثره الملحوظ،،لدى معاينته الأضرار التي لحقت ببيروت ليل أمس ، قائلاً:” يا عيب الشوم”.




ثم زار الرئيس الحريري ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري بجوار مسجد محمد الأمين وقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء

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