دياب: الإنقلاب سقط والاجتماعات السرّية والعلنية كُشفت وسنكشف الكثير قريباً بالوثائق

أشار رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة الى اللبنانيين الى “البدء بمعرفة البنيان الاسود الذي تنبعث منه روائح الفساد”، واعدا ب “الكشف عبر الوثائق عن هذا الفساد والمختبئين في زواياه قريبا”. وأشار الى “الذين تصرفوا بالسلطة كما لو انها دائمة لهم”، مؤكدا أن “محاولة الانقلاب سقطت وان الاجتماعات السرية والعلنية والاوامر الداخلية كشفت”.

وقال: “هناك من يريد العودة الى ما قبل 17 تشرين وإعادة عقارب الساعة الى الوراء، وهناك من يريد تحصين جدرانه كي تنطلي على الناس حيلة التصرف بأموال الناس”.









وقال: “ان الحكومة لن تبقى الى الابد، ولكن نحن لسنا مثلهم ولن نكون، وكما أننا لن نسمح باللعب بودائع الناس ولن نسمح ان تبقى مجرد أرقام”.

واكد دياب ان “الدولة غير مفلسة، وان ودائع الناس محفوظة، ولكن علينا ان نحفظ الدولة”.

وقال: “نريد ان نصنع التغيير الذي تريدون وان نحقق حلم الدولة وان نثق بدولتنا، ولكننا نواجه جدرانا مسلحة تقف بوجه احلامنا والحواجز السياسية تعترض طريقنا”، معلنا ان “التغيير آت لا محال مهما حاولوا عرقلته”.

الكلمة الكاملة لرئيس الحكومة حسان دياب: