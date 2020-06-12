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النجم المصري عمرو واكد يعلن شفاءه مع ابنه من كورونا.. ويكشف العلاج الطبيعي

June 12, 2020

أكد الممثل المصري عمرو واكد شفاءه وابنه من فيروس كورونا المستجد، وفق ما كتب في تغريدة على صفحته بموقع توتير.

وكتب واكد على موقع “تويتر: “تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا”.




ووعد واكد متتبعيه بالحديث عن مرضه في بث “لايف” على تويتر، كما كشف عن بعض الأدوية التي كان يأخدها أثناء مرضه.

وقال واكد إنه كان يتناول أدوية منها الباراسيتماول وفيتامين سي، بالإضافة إلى مواد طبيعية كالزعتر والعسل والثوم.

ولقيت تغريدة واكد تفاعلا كبيرا على موقع تويتر من متابعيه الذين يتجاوز عددهم 7 ملايين.

ويقيم واكد في الولايات المتحدة حاليا، وهو من أشد المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة حاجز المليوني إصابة، مع تسجيل أكثر من 113 ألف وفاة بالمرض.

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