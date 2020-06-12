النجم المصري عمرو واكد يعلن شفاءه مع ابنه من كورونا.. ويكشف العلاج الطبيعي

أكد الممثل المصري عمرو واكد شفاءه وابنه من فيروس كورونا المستجد، وفق ما كتب في تغريدة على صفحته بموقع توتير.

وكتب واكد على موقع “تويتر: “تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا”.









ووعد واكد متتبعيه بالحديث عن مرضه في بث “لايف” على تويتر، كما كشف عن بعض الأدوية التي كان يأخدها أثناء مرضه.

تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه انا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع. — Amr Waked (@amrwaked) June 11, 2020

وقال واكد إنه كان يتناول أدوية منها الباراسيتماول وفيتامين سي، بالإضافة إلى مواد طبيعية كالزعتر والعسل والثوم.

انا اخدت الآتي. باراسيتامول – فيتامين سي – حبوب زيت الزعتر – حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) – 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) – ايكناشيا – مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل – قرفة بالجنزبيل واللبن – يتبع — Amr Waked (@amrwaked) June 11, 2020

ولقيت تغريدة واكد تفاعلا كبيرا على موقع تويتر من متابعيه الذين يتجاوز عددهم 7 ملايين.

ويقيم واكد في الولايات المتحدة حاليا، وهو من أشد المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة حاجز المليوني إصابة، مع تسجيل أكثر من 113 ألف وفاة بالمرض.