سفارة تركيا طلبت تدخل الخارجية لضمان احترام رئيس تركيا وشعبها بعد حلقة نيشان

أصدرت سفارة تركيا البيان الآتي: “تهدي سفارة الجمهورية التركية في بيروت أطيب تحياتها لجانب وزارة الخارجية والمغتربين في جمهورية اللبنانية ويشرفها ان تعلمها ما يلي:

في 10/6/2020 استضاف الاعلامي نيشان ديرهاروتيونيان الوزير السابق وئام وهاب في برنامج “أنا هيك” الذي بثه تلفزيون “الجديد”. خلال هذا البرنامج، أهان كلاهما علانية ومباشرة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وكذلك الشعب التركي. لا يمكن بأي حال الدفاع عن هذه الاهانات بحجة حرية التعبير.









تدين السفارة بشدة الإهانات اللفظية ضد الرئيس أردوغان وتطلب تدخل الوزارة مع السلطات اللبنانية المختصة لضمان الاحترام الواجب لرئيس تركيا في وسائل الاعلام كافة. وتنتهز هذه المناسبة لتعبر لوزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عن أسمى تقديرها واحترامها”.

شميطلي

وصدر لاحقا عن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي بيان موجه إلى وزارة الاعلام عن الموضوع أعلاه قال فيه: “نودعكم ربطا مذكرة سفارة الجمهورية التركية لدى لبنان الرقم 31387212/82313011/2020 تاريخ 11/6/2020، والتي تشير الى مضمون حلقة تلفزيونية تبث عبر تلفزيون الجديد في برنامج الاعلامي نيشان دير هاروتونيان “اهنا هيك” والذي استضاف خلاله الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، حيث وجهت عبارات مسيئة الى جمهورية تركيا رئيسا وشعبا، ما دانته السفارة التركية معبرة عن رفضها الاهانات بحجة حرية التعبير، طالبة تدخل السلطات المختصة لضمان احترام الاصول على منصات وسائل الاعلام اللبنانية، ولا سيما كرامة الدولة التركية ممثلة برئيسها”.

وختم: “للتفضل بالاطلاع، واجراء ما ترونه مناسبا وفق القوانين المرعية، علما أن من شأن هكذا خروج عن الاصول المهنية، تعكير علاقات لبنان بدولة أو دول تجمعها بها مصالح مشتركة”.