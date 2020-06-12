الضاحية تنتفض وتتضامن مع عين الرمانة.. وهتافات ضد الحكومة

وصلت شرارة الاحتجاجات التي تلف لبنان إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومداخلها، فقد انتشرت فيديوهات لعدد كبير من الشبان يتظاهرون ويهتفون ضد الحكومة محملين إياها مسؤولية الوضع الصعب الذي وصل إليه لبنان، بفعل انقطاع الكهرباء وارتفاع الدولار والاسعار.

وتجمع عدد كبير من المحتجين في منطقة المشرفية، وقطع آخرون مداخل الضاحية على طريق المطار عند مفرق عين الدلبة، وأمام المجلس الشيعي الأعلى.

والى ذلك، جابت عشرات الدراجات النارية، مساء اليوم، من الضاحية إلى عين الرمانة للانضمام الى المحتجين في الشفروليه احتجاجاً على انهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية.









وهتفوا، “اسلام، مسيحية … يلعن الطائفية”.