شدياق: أجواء البلد تثير الغثيان والدولار ب7000 ليرة عن جد مسخرة

غردت الوزيرة السابقة #مي_شدياق عبر “تويتر”: “أجواء البلد تثير الغثيان $ب7000 ليرة. ‏تحايل على قانون آلية التعيينات وادعاء احترامها عبر إجراء رئيس الحكومة مقابلات مع الأسماء المطروحة. نكتة سمجة. مصادر رئاسة الحكومة تتحدث للLBCI عن إنجاز كبير لأنها حققت تعيينات عجزت عنها حكومات الوفاق الوطني. عن جد مسخرة عم تضحكوا على مين؟”.

اجواء البلد تثير الغثيان!

$ ب٧٠٠٠ ليرة!

تحايل على قانون آلية التعيينات وادعاء احترامها عبر إجراء رئيس الحكومة مقابلات مع الأسماء المطروحة!

نكتة سمجة!

مصادر رئاسة الحكومة تتحدث للLBCI عن إنجاز كبير لأنها حققت تعيينات عجزت عنها حكومات الوفاق الوطني!

عن جد مسخرة#عم_تضحكوا_على_مين؟





— May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) June 11, 2020