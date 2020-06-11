الأمن العام يوقف “متلاعبين بالدولار”… وهذا ما عثر داخل محلاتهم!

متابعةً لموضوع التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام كلاً من اللبنانيين:

“(ع.ش.إ) و(م.ش.إ) يملكان محلاً للصرافة في بيروت- شارع مار الياس، (ي.ش.ع)، (ح.ش.ع) و(ن.ح.ش) يملكون محلاً للصرافة في جونية، (ب.ط.أ) يملك محلاً للصرافة في سد البوشرية و(م.ح.ع) يملك محلاً للصرافة في برج البراجنة، يقومون بشراء الدولار الأميركي دون التقيد بالسعر المحدد من نقابة الصرافين ويمتنعون عن بيعه.









بتفتيش محلاتهم بناءً لاشارة النيابة العامة المالية عُثر في المحل الأول على مبلغ ٦٤ ألف وخمسمئة دولار أميركي و١٥٠ مليون ليرة لبنانية اضافة الى بندقية حربية ومسدس غير مرخصين، وفي الثاني عُثر على مبلغ ٨٣ ألف وثمانمئة وثمانية وأربعين دولار أميركي و ٣٢٨ مليون و٣٧٥ ألف ليرة لبنانية و١٠ آلاف وستمئة وخمسة عشر يورو إضافةً الى عملات أجنبية مختلفة، وفي الثالث عُثر على مبلغ ٣٧ ألف وستمئة وواحد وثلاثين دولار اميركي، ٦١ مليون و٤٠٠ ألف ليرة لبنانية وعملات أجنبية مختلفة إضافة الى مسدس حربي غير مرخص، وفي الرابع عُثر على مبلغ 23 ألف وثلاثمئة وست وثمانين دولار أميركي و123 مليون وثلاثمئة وسبعة وسبعين ألف ليرة لبنانية

(م.ع.ش) و(إ.ح.ف) كلاهما يملك محلاً لبيع الأحذية في بعلبك والسوري (أ.م.أ) يملك محلاً لبيع المواد الغذائية في محلة المصنع يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم المحلات بالشمع الأحمر”.