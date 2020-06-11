المبعوث الأميركي الخاص لإيران: حزب الله يسبب البؤس للبنانيين!

أكد المبعوث الأميركي لإيران #براين_هوك أنه لا يريد أن يرى نسخة من “حزب الله” على حدود السعودية، ولفت إلى أن سياسة واشنطن تجاه إيران أضعفت إيران وأثرت على دعمها لحزب الله، وقال: “رأيت الأسلحة التي قدمتها إيران للحوثيين أثناء زيارتي للسعودية”.

وأعلن هوك في حديثٍ لـ”العربية” أن “إيران تزود حزب الله بـ 70 بالمئة من ميزانيته”، وأشار إلى أن “البؤس الذي سببه النظام الإيراني لشعبه يسببه حزب الله للبنانيين”، وأن “​الشعب اللبناني​ يعاني من ​الفساد​ الذي سبّبه ​حزب الله​”.









وأضاف: “سياستنا هي الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني”، مشددا على “أننا راضون من نتائج تداعيات العقوبات على حزب الله​​​​​​​”.