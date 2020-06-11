جامعة البلمند تتقدم 80 مرتبة عالميا في تصنيف QS وتحتل المرتبة ال2 بين الجامعات في لبنان

أعلنت #جامعة_البلمند في بيان، أنها “احتلت هذه السنة مركزا متقدما بين الجامعات العالمية، وصعدت 80 مرتبة، لتدخل ضمن قائمة أفضل 43 في المئة من الجامعات في العالم، فحلت في المركز الثاني بين الجامعات في لبنان، في تصنيف مؤسسة “كيو أس” البريطانية العالمية”.

وأشارت إلى أن “هذا التقدم اللافت في ترتيب جامعة البلمند يعود إلى التزام الجامعة التميز في التعليم، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي لرئيس الجامعة الدكتور الياس وراق، الذي اعتمد ثقافة التقييم والتطوير المستمر لأداء جامعة البلمند وإخضاعها إلى القياس والتحليل والتقييم، بشكل دوري، فقام بتأسيس وحدة البيانات والأبحاث المؤسساتيةOffice of Data and Institutional Research لتطوير الجامعة، ولجنة تعنى بالتصنيف، فتم جمع البيانات المؤسسية عبر اعتماد منهجية منظمة من أجل الاسهام في ارتقاء الجامعة وتطورها. كما تم اعتماد أسس ومعايير استراتيجية أسهمت في ارتقاء جامعة البلمند عالميا وفي القفزة النوعية في تصنيفها بين الجامعات”.