في عيد زواجهما الـ27.. الملكة رانيا تعبر عن حبها لزوجها الملك عبدالله برسالة وصورة

دأبت الملكة رانيا على نشر صور أنشطتها في الأردن وخارجه، وأيضاً رفقة عائلتها والعاهل الأردني الملك عبدالله، لكن المناسبة اختلفت هذه المرة، عندما نشرت الملكة رانيا على حسابها على “إنستغرام” صورةً لافتةً جمعتها وزوجها الملك عبدالله الثاني، وبدت فيها وهي تسير إلى جانبه فيما يُمسك هو بيدها.

أثارت الاهتمام بالتعليق عليها، حيث عبّرت عن تقديرها وحبها الكبير له، ووجَّهت إليه هذه الرسالة: “كيف لحبي لك ألّا يزيد كل يوم؟ فابتسامتك تضيء حياتي منذ 27 سنة… عيد زواج سعيد سيدنا”.

بينما تفاعل معها عدد كبير جداً من متابعيها، حيث تمنّوا لها وللملك دوام البقاء والسعادة معاً. وحققت الصورة أكثر من 335 ألف إعجاب حتى الخميس 11 يونيو/حزيران.

يذكر أن الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وُلدت في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني، وتزوجت الملك عبدالله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش، ولُقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999.

كانت الملكة رانيا التقت بالأمير عبدالله، نجل الملك حسين، خلال حفل عشاء في يناير/كانون الثاني 1993، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عاماً، بينما كان عبدالله 31 عاماً.

بعد مرور شهرين أعلنا خطبتهما، وتم الزواج بعد ستة أشهر، في 10 يونيو/حزيران 1993، وكان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي، فبعد عقد القران جال العروسان في شوارع عمّان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب، وأنجبا أربعة أبناء: الأمير الحسين (ولي العهد)، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.