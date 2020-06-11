توقعات بخسارة ٣ مليارات.. ستاربكس تغلق ٤٠٠ فرع في الولايات المتحدة

أعلنت سلسلة مقاهي “ستاربكس” عن توقعها لخسائر ستتجاوز ثلاثة مليارات دولار أميركي خلال الربع الثالث من العام، بالإضافة إلى إغلاق 400 من فروعها بشكل دائم في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بحكم تغير أنماط ارتياد الأميركيين للمقاهي لأسباب مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لما نقلت صحيفة “ديلي ميل“.

وكشف عملاق عالم القهوة عن توقعه لعائدات تقدر بنحو 3.2 مليار دولار في الربع المالي المنتهي بتاريخ 28 يونيو.









وتزامنت تنبؤات ستاربكس المؤلمة مع الإعلان المفاجئ بإغلاق 400 من أصل 8000 فرع تمتلكها الشركة في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيمتد على مدار 18 شهرا على الأقل.

وجاء القرار بعد أن اضطرت ستاربكس لإغلاق متاجره بوجه رواده مع ارتفاع وتيرة الوباء المستجد، ما أثار المخاوف من أن عشاق القهوة لا يشعرون بالحاجة إلى الاندفاع لإعادة فتح المقاهي للحصول على جرعتهم اليومية من الكافيين، والتي لا يصعب تحضيرها في المنزل، بما يتماشى وأنماط التباعد الاجتماعي.

“لطالما عرفت متاجر ستاربكس (بالمكان الثالث)، مكان يرحب بضيوفه خارج منازلنا وأعمالنا، حيث نتواصل بحضور كوب من القهوة”، قال المدير التنفيذي لستاربكس، كيفن جونسون في بيان الأربعاء.

وأضاف “بالتزامن مع عبورنا أزمة كوفيد-19، نقوم بتسريع خطط تحول متاجرنا للتعامل مع وقائع الوضع الراهن، بينما نستمر في توفير تجربة آمنة ومريحة ومألوفة لعملائنا”.

ومن المتوقع أن ينهار المدخول التشغيلي للشركة إلى ما بين 2 و2.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي.

وقدرت الشركة خسارة بحوالي 55-70 سنتا للسهم الواحد.

وسيعلن ستاربكس عن نتائج أدق لمبيعات الربع الثالث بحلول نهاية شهر يوليو القادم.