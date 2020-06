ما لا تعرفه عن “جرائم” كريستوفر كولومبوس وليوبولد الثاني وإدوارد كولستون الذين حطّم المتظاهرون تماثيلهم

بعدما كرمت دول أوروبية عدداً من الشخصيات لعشرات ومئات السنين وصنعت لها التماثيل وأغرقت بها شوارعها، خرج أبناؤها ليحطموا بغضب “تماثيل رموز العنصرية”. انفجر هذا الغضب بين عشية وضحاها، وتحديداً في 25 مايو/آيار 2020، بعدما رأى العالم مشهداً قاسياً في مدينة مينيابولس الأمريكية، حيث كتم ضابط شرطة أنفاس المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد حتى قتله تحت قدميه.

الجريمة الوحيدة التي رآها الجميع من أول ثانيةٍ هي العنصرية، ما أثار حنقاً في الشارع الأمريكي على كل من ساهم يوماً في تعضيد العنصرية وتقوية نظرية “تفوُّق العرق الأبيض على غيره من الأعراق”، ثم انتقل الغضب إلى بريطانيا، ثم بلجيكا، حيث تكرر مشهد واحد اختلف فيه الأبطال والأشرار؛ يغرق المتظاهرون الغاضبون تماثيل شخصيات تاريخية باللون الأحمر (لون الدم)، ثم يحطمونها، وأحياناً يلقون بها في البحر أو يحرقونها.

السؤال هنا: مَن هي الشخصيات التاريخية التي كُرمت في نُصب تذكارية وتماثيل لسنوات طويلة، ثم حُطمت في ثوانٍ؟ وما هي الجوانب المظلمة من تاريخها التي غفل عنها مَن أقاموا لها النصب وتذكرها جيداً مَن حطموها؟

BREAKING: The Christopher Columbus statue at Byrd Park was taken down by protesters. This follows a call for its removal by demonstrators earlier today. The story is developing, we'll have more details as they come. pic.twitter.com/FLsEafHr58

— VPM (@myVPM) June 10, 2020