المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: العقوبات ستطال الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل حزب الله

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو أن الدول تقوم في مختلف أنحاء العالم بمواجهة حزب الله وإدراج وكيل النظام الإيراني الرئيسي كمجموعة إرهابية وفرض العقوبات عليه وإيقاف عملائه.

كلام تشوسانو جاء في مقابلة حصرية أجراها معها موقع الهديل قالت فيها أن العقوبات الأمركية جزءٌ من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواجهة ما أسمته تأثير حزب الله الفاسد في لبنان ودعم استقرار الدولة وازدهارها وسيادتها.









وكشفت تشوسانو للهديل ان واشنطن لن تتردد في مواصلة إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل حزب الله وتوفير الدعم له، بما فيها حلفائه المحليين.

كما أثنت على الإجراء الذي اتخذته ألمانيا في 30 نيسان الفائت بحظر حزب الله بكامله كونه منظمة إرهابية وعلى الإجراء القوي الذي اتخذته إزاء داعمي حزب الله المشتبه بهم. وكما أشار الوزير بومبيو، تنضم ألمانيا إلى الصفوف المتزايدة من الدول التي ترفض التفريق الزائف بين عمليات حزب الله الإرهابية وجناحه السياسي المزعوم.