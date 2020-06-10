انهال عليه بالضرب والشتائم!.. فيديو لرجل يهاجم وافداً بالسعودية لارتدائه كمامة “شماغ”، والسلطات تتدخل

أظهر مقطع فيديو نشره سعوديون على شبكات التواصل، الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020، اعتداء رجل بالضرب على وافد من بنغلاديش، وذلك بعدما رأه يرتدي كمامة مصنوعة من الشماغ للوقاية من كورونا، وهو اللباس التقليدي المُنتشر في المملكة، في حين أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بالقبض على المُعتدي.

ضرب وألفاظ نابية: يُظهر المقطع الذي لم يُشر ناشروه إلى تاريخ تصويره، رجلاً قال مغردون إنه سعودي في سيارته التي ترجل منها، ثم ذهب مسرعاً نحو العامل البنغالي الذي كان متوقفاً عند صراف آلي، وانهال الرجل عليه بالضرب والشتائم، ولم يتسن لـ”عربي بوست” التأكد من جنسية المُعتدي.









يُسمع في مقطع الفيديو ألفاظ نابية وجهها الرجل إلى البنغالي، ومن بينها تأنيبه على ارتداء الشماغ، قائلاً بعدما شتمه: “هذا شماغ سعودي لا تلبسه”، وبعدما ضرب الوافد عاد إلى سيارته مرة أخرى.

من جانبها، ذكرت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع الفيديو المتداول، “فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعنيّ بالإجراء وأحالته إلى النيابة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

كذلك أعلنت إمارة مكة على حسابها الرسمي في تويتر، أنها وجّهت بالقبض على الشخص الذي ضرب البنغالي، وهو ما يشير إلى أن الحادثة وقعت في مكة.

#تم_القبض متفاعلين يطالبون بالقبض على مواطن اعتدى على مقيم لأنه لابس كمام على شكل ( شماغ ) من كلامه يقول أن الشماع حصري للسعوديين. الدولة ماتدري تعالج الكورونا ولا العنصرية. pic.twitter.com/O0QKxVsiFA — وش سالفة التاق (@Hashtagat_1) June 10, 2020

انتقادات لضرب العامل: انتشر الفيديو على نطاق واسع على شبكات التواصل، وتداوله مغردون وسط ردود أفعال كثيرة عليه عبر هاشتاغ “تم القبض”، الذي جاء ضمن أكثر الأوسمة تداولاً في المملكة، الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2002.

كتب حساب باسم إبراهيم المنيف يقول: “بأي حق يضرب شخص لأنه لابس #كمامة_شماغ تباع بالسوق؟ لو تم ضرب سعودي في أي دولة، كان شفنا ترند عن العنصرية والمطالبة بحقوقه، هو يستقوي على العمالة الآسيوية، ولو كان العامل أمريكي أو أوروبي، لن يتجرأ بالاعتداء عليه”.

كذلك انتقد حساب باسم الدكتورة خلود السبيعي حادثة الاعتداء، وقالت: “وين الرحمة وين الإنسانية وين الأخلاق والله صرنا نسمع بأشياء تمرض وتجيب الهم للواحد كمامة مشتريها وشكلها تشكيلة شماغ وين المشكلة اللي سواها البنقالي عادي جدا تلاقي سعرها رخيص واشترى على قد حاله الله لا يبلانا بظلم البشرية”.

أما المغرد باسم محمد فقال: “حسبي الله ونعم الوكيل من اللي اعطاه الحق يمد يده على “انسان” بحجة انه لابس كمام انتج من قبل شركة العجلان وبحجه انه على شكل شماغ”.

يُشار إلى أن صحيفة “الرياض” السعودية كانت قد انتقدت لبس الوافدين للشماغ السعودي، واعتبرت أن ارتداءه يثير “الخوف من التمويه على السعودة وعمليات النصب والاحتيال”، بحسب تعبيرها، في حين للبعض رأي مخالف ينتقد هذه النظرة السلبية لمرتدي الشماغ من قبل غير السعوديين.