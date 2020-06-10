الحريري يرد على جعجع: أو البخار مغطّى معراب أو إنك بعدك ما بتعرف مين سعد الحريري!

غرّد الرئيس سعد الحريري ردّا على حديث صحفي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال فيه: “لم أتخلّ عن دعم سعد الحريري، ولكن الظروف كانت غير مناسبة على الإطلاق لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة وكان من الممكن أن تكون نهاية له هذا اعتقادنا وحساباتنا”.

وردّ الحريري عليه بالقول: “بونجور حكيم، ما كنت عارف انو حساباتك هالقد دقيقة. كان لازم اشكرك لانو لولاك كان من الممكن انو تكون نهايتي . معقول حكيم؟ انت شايف مصيري السياسي كان مرهون بقرار منك؟ يعني الحقيقة هزلت. يا صاير البخار مغطى معراب او انك بعدك ما بتعرف مين سعد الحريري”.