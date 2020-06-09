بعد زواج استمر 16 عاماً.. كارلا حداد تعلن انفصالها رسمياً عن طوني أبوجودة

أعلنت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، مساء الإثنين 8 يونيو/حزيران 2020، انفصالها رسمياً عن زوجها الممثل الكوميدي طوني أبوجودة، بعد ما يقارب 16 عاماً من الزواج.

ونشرت حداد عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام قائلة: “على الرغم من انفصالي وطلاقي عن طوني أبوجودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس” .









وعلقت على المنشور برسالة وجهتها للجمهور قالت فيها: “ما تزعلوا نحنا مبسوطين”.

يشار إلى أن كارلا تزوجت من طوني أبوجودة عام 2004، ورزقت بابنتها ليا في عام 2009، وهي الابنة الوحيدة لها.

كارلا حداد وطليقها طوني أبو جودة وابنتهما ليا/مواقع التواصل الاجتماعي

الثنائي عاشا قصة حب ألهمت كثيرين، كما اشتركا سوياً في تقديم عدد من البرامج الناجحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق تداولت وسائل إعلام العديد من الشائعات تحدثت عن طلاق كارلا حداد من الممثل طوني أبو جودة بعد علاقة حب طويلة تكللت بالزواج.

إلا أن كارلا كانت في كل مرة تضع حداً للشائعات من خلال نشر صور تجمعها مع طوني وابنتيهما ليا.

وكارلا حداد إعلامية عملت كعارضة أزياء، تزوجت من الإعلامي والممثل طوني أبوجودة أما طليقها طوني فتألق بتقديم عدة برامج مميزة آخرها برنامج ذا تالنت.