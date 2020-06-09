استياء في حماس من تدخل حزب الله في قضايا الحركة الداخلية وارغامها إغلاق ملف تحقيق داخلي

خاص بيروت اوبزرفر

تذمر مسؤولون في حماس من تدخل أطراف إقليمية في الشؤون الداخلية للحركة منها إيران عن طريق حزب الله اللبناني، وقال مصدر حمساوي لموقعنا أن حزب الله تدخل مؤخرا في تحقيق داخلي للحركة حول اختراق لمكتب القيادي موسى ابو مرزوق من قبل أحد موظفيه ونقل اخباره تحركاته واتصالات لجهة إقليمية تبين أنها إيران وحزب الله أراد لملمة الموضوع وإغلاق التحقيق لعدم احراج إيران.









هذا وأفادت مصدر مقرب من ابو مرزوق أن الأخير تحدث بالأمر مع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وأكد له أن هذا الأمر غير مقبول وان مثل هذا التدخل مرفوض وان لملمة التحقيق تسيء لحماس بمصداقيتها أمام نشطاءها وكوادرها ومؤيديها في الأراضي الفلسطينية وفي الخارج.

هذا واكد المصدر أن تعامل الحركة مؤخرا في الشؤون الداخلية ومنح أطراف إقليمية، حتى وان كانت صديقة وداعمة، امكانية التدخل في شؤون داخلية هذا مؤشر خطير ولفت المصدر أن هذا الأمر جعل الكثير من الكوادر والنشطاء القياديين ترك الحركة والتنحي جانبا او مغادرة العمل والسفر للخارج مثل القيادي ابو عبيدة الذي ترك الحركة غاضبا واستقر مؤخرا في السودان، ومثله كثيرين استقروا في تركيا وغزة ومصر وعزفوا عن النشاط الميداني او السياسي للحركة.

تجدر الإشارة أن تقارير صحفية كانت تحدثت مؤخرا إلى أن موظفا في مكتب القيادي موسى ابو مرزوق كان اخترق هاتفه وحاسوبه ونقل كل تحركاته واتصالاته لجهة إقليمية تبين بعد ذلك أنها إيران وذلك في إطار تجسس ايراني على الحركة بعد التقارب الحاصل معها وعلى خلفية علاقة موسى ابو مرزوق الجيدة مع مصر. ويشار هنا إلى أن ابو مرزوق يتواجد في قطر وتحركاته هناك محصورة بسبب تقييدات مفروضة على قادة حماس في الدوحة كما أن تركيا اعربت عن عدم نيتها ايواء قادة حماس بسبب القوانين والعقوبات الدولية.