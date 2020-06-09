ماكدونالدز لبنان يكرّم الطاقم الطبي لدى مستشفى رفيق الحريري الجامعي

استجابةً للأزمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة COVID-19، وفي إطار مبادراتها الرامية إلى تعزيز التكاتف المجتمعي، حيّت شركة ماكدونالدز لبنان روح التفاني والشجاعة والعمل الدؤوب لدى الطاقم الطبي المختص في معالجة مرضى الكورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، كونه الطاقم العامل في الصفوف الأمامية في معركة لبنان ضد هذا الفيروس المستجد. وترجمتًا لامتنانها هذا، نظمت ماكدونالدز حفلًا تكريميًّا في مستشفى رفيق الحريري، وذلك يوم الخميس 28 أيار/مايو، تمّ خلاله منح موظفي الرعاية الصحية العاملين في الخطوط الأمامية “البطاقة الذهبية” من ماكدونالدز، وهي البطاقة الأولى من نوعها التي صُمّمت خصّيصًا لأفراد الطاقم الطبي الأبطال، بما في ذلك الأطباء، والممرضات، والممرضون، وتقنيّو المعالجة التنفسية، وموظفو قسم الأشعة والمختبر، والممرضون المساعدون، وعمال النظافة، وكلّ العاملين في القسم المخصّص للتصدي لجائحة COVID-19 في مستشفى رفيق الحريري. وتخوّلهم “البطاقة الذهبية” هذه الحصول على وجباتٍ ومنتجاتٍ مجانية من ماكدونالدز وماك كافيه لعامٍ كامل.

في هذه المناسبة، توجّه مدير عام ماكدونالدز لبنان السيد محمد حمندي إلى الفريق الطبي بالقول: “نحن في ماكدونالدز نثمّن التضحيات التي تُقدّم في سبيل إبقاء جائحة كورونا تحت السيطرة. نحن هنا اليوم للتعبير عن حبنا الكبير ودعمنا التام للأطباء والممرضين ومقدمي الرعاية الصحية الذين يحاربون بكلّ ما أوتوا من قوة في سبيل منع تفشي المرض ومساعدة الآخرين، وبالتالي حماية لبنان ككل. بصوتٍ واحدٍ نقول: شكرًا من القلب لأبطال الطاقم الطبي!”









وقد تخلل الحفل إطلالةً للفنانة الكوميدية اللبنانية أمل طالب التي قدمت عرضًا كوميديًّا يهدف إلى نشر الطاقة الإيجابية وتعزيز والأمل ورسم البسمة على وجوه الفريق الطبي والتمريضي والصحي من جهة، وعلى وجوه المصابين بفيروس كورونا من جهة أخرى، فقد استمتع المرضى بهذا العرض الكوميدي الترفيهي من خلف زجاج غرفهم العازلة.

وبعد توزيع أكثر من 200 بطاقة ذهبية، كانت كلمة لمديرة التسويق لدى ماكدونالدز لبنان السيدة لينا صادق، قالت فيها: “نحن هنا اليوم لنحيّي من يقدمون الرعاية الصحية في ظلّ ظروفٍ صعبة، ونشيدَ بمجهودهم الاستثنائي. نحن في ماكدونالدز لبنان مدركون تمامًا للدور الأساسي الذي يمكن أن نضطلع به في مجال مكافحة أزمة COVID-19، لذا يسرنا أن نقدم لكم بطاقة ماكدونالدز الذهبية، وهي بطاقة مصمّمة خصّيصًا لأبطال الرعاية الصحية العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. الشكر والثناء للأطباء، والممرضين، وتقنيي المعالجة التنفسية، وموظفي قسم الأشعة والمختبر، والممرضين المساعدين، وعمال النظافة، وجميع العاملين المساندين. أنتم أبطالٌ بكلّ ما للكلمة من معنى!”

بعد تسلّم البطاقات الذهبية، علقت مسؤولة قسم المشتريات في مستشفى رفيق الحريري الجامعي السيدة ريموندا مساعد، بالقول: “باسمي وباسم طاقم مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أتوجه بالشكر لكم على وقوفكم بجانبنا في هذه المرحلة الدقيقة وعلى مساعدتكم السخية لطاقمنا الطبي. نحن سعداء للغاية وممتنون إلى أقصى حدّ لدعمكم إيانا!”

تجدر الإشارة إلى أنّ ماكدونالدز لبنان هي المبادِرة الأولى إلى إصدار هذه البطاقة الذهبية التي تعكس بلونها قلوبًا من ذهب تنبض في صدور أبطال الرعاية الصحية. وقد تم توزيع أكثر من 200 بطاقة ذهبية لطواقم الرعاية الصحية المختصة في معالجة مرضى COVID-19 في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وفي إطار هذه المبادرة، تقدم ماكدونالدز لبنان الدعم أيضًا لأسر أبطال الرعاية الصحية من خلال تأمين أكثر من 1000 وجبة غذائية يتم توصيلها إلى عتبة منازلهم.