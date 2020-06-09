رولا الطبش لحسان دياب: “اللي ما فيه خير لاهله ما فيه خير لحدا”!

صدر عن عضو كتلة “المستقبل” النائب #رولا_الطبش ما يلي:

الى دولة رئيس الحكومة “المستقل”، هل تعرف ماذا يعني موقع رئاسة الحكومة وصلاحياته ودوره في التوازن الوطني؟ الارجح لا؛ هل تعلم ان سعيك لتعيين محافظ لكسروان-جبيل غداً، يُخلّ بالتوازن الوطني للمحافظين، وانك ستُقدم على ذلك لان احدهم امَرَك بذلك؟

الارجح نعم؛ هل تعلم ان محافظ جبل لبنان هو من يترأس مجلس الامن الفرعي للمحافظة، مع ما يعني ذلك من مسؤوليات وطنية كبرى، وانت تسعى لقضم دوره وتحجيمه لصالح منحها جائزة ترضية لاحدهم؟ الارجح نعم، انك تعلم.

هل تعلم ان الطائفة السُنّية شُجاعة في الشراكة الوطنية وهي، مثلاً، قدمت الكثير في بلدية بيروت لصالح محافظ العاصمة، وقد تم ملاقاتها عبر محافظ جبل لبنان، فتأتي أنتَ اليوم لتكسر التوازنات على حساب الطائفة السُنّية؟

هل تعلم ان دورك كرئيس للحكومة هو ضمانة للحقوق الوطنية والتوازنات الداخلية؟

نعم، انك تعلم؛

دولة الرئيس، معك تذكرنا المثل القائل:”اللي ما فيه خير لاهله، ما فيه خير لحدا”!







