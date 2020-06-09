فرنجية: لن نشارك في جلسة الغد لأن “التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح”

إعتبر رئيس “تيار المردة” #سليمان_فرنجيّة أن “هذه التعيينات صورةٌ وقحةٌ لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية”.

وأكد فرنجية في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر” أننا “لن نشارك في جلسة الغد علما أنه عُرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية”.









والجدير ذكره، ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، مورداً سلسلة ملاحظات حولها، لافتا الى ان اعادة النظر في هذه المناقلات امر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى.