مغنية إسبانية تغني “انت إيه” لنانسي عجرم، والمطربة اللبنانية تعلّق.. فيديو

شاركت المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز، الإثنين 8 يونيو/حزيران 2020، مقطعاً مصوراً لها وهي تغني إحدى أغاني الفنانة اللبنانية المشهورة نانسي عجرم، حيث رددت أغنية “انت إيه” باللغة العربية.

فيما تفاعلت الفنانة نانسي عجرم مع المغنية الإسبانية، حيث تظهر أنديا مارتينيز وهي تقدم أغنية “عجرم” في حالة اندماج كامل؛ وهو ما دفع المطربة اللبنانية إلى نشر فيديو نظيرتها الإسبانية على صفحتها بموقع “تويتر”.

في السياق ذاته عبّرت أنديا مارتينيز عن سعادتها بموقف نانسي عجرم، وكتبت لها في تغريدة أنها تتمنى مقابلتها وتغني الأغنية نفسها معها.

It's a pleasure my dear, I loved the video😍Wish you the best of luck with your new projects😍❤️ — Nancy Ajram (@NancyAjram) June 7, 2020

إلى ذلك، فالمطربة مارتينيز من أشهر المطربات في إسبانيا، حيث تهتم بأداء أغاني الفلامنكو.

في المقابل، دعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى حضور حفلها الغنائي الـ”لايف” عبر قناتها على “يوتيوب”، والذي دعت إليه من خلال فيديو بثته على “إنستغرام”، وعلقت نانسى على الفيديو قائلةً: “الموسيقى بتجمعنا.. وهي وحدا بترسم بكرا أحلى لحياتنا.. رَحْ كون معكن بحفل (لايف) عبر قناتي الرسمية على يوتيوب لنحتفل مع بعض بالعيد.. فطر مبارك”.

يُذكر أن نانسي عجرم شاركت مؤخراً، في شهر رمضان من خلال غناء تتر مسلسل “سكر زيادة” للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، بأغنية حملت اسم “عمري”، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي.