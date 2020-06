مغنية إسبانية تغني “انت إيه” لنانسي عجرم، والمطربة اللبنانية تعلّق.. فيديو

شاركت المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز، الإثنين 8 يونيو/حزيران 2020، مقطعاً مصوراً لها وهي تغني إحدى أغاني الفنانة اللبنانية المشهورة نانسي عجرم، حيث رددت أغنية “انت إيه” باللغة العربية.

فيما تفاعلت الفنانة نانسي عجرم مع المغنية الإسبانية، حيث تظهر أنديا مارتينيز وهي تقدم أغنية “عجرم” في حالة اندماج كامل؛ وهو ما دفع المطربة اللبنانية إلى نشر فيديو نظيرتها الإسبانية على صفحتها بموقع “تويتر”.

في السياق ذاته عبّرت أنديا مارتينيز عن سعادتها بموقف نانسي عجرم، وكتبت لها في تغريدة أنها تتمنى مقابلتها وتغني الأغنية نفسها معها.

It's a pleasure my dear, I loved the video😍Wish you the best of luck with your new projects😍❤️

