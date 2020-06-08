إحالة مدير عام “أوجيرو” وعضوَين إلى النيابة العامة التمييزيّة

نتيجة التّهمة الموجّهة بـ”ارتكاب مخالفات من قبل هيئة أوجيرو في إطار مشروع عقد إتّفاق رضائيّ بين وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو لتنظيم أعمال صيانة وتشغيل المنشآت والشبكات الثابتة العائدة لوزارة الإتصالات عن العام 2019″، قرّر المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس إحالة المدير العام لهيئة أوجيرو المهندس عماد كريديّة وعضوَي مجلس الإدارة السيّدين غسان ضاهر وهادي أبو فرحات أمام ديوان المحاسبة سنداً لأحكام المادّتين 60 و61 من قانون تنظيمه.

وقرّر خميس “إحالة الأشخاص المذكورين أمام ديوان المحاسبة وإلى النيابة العامة التمييزيّة سنداً للمادة 27 من قانون تنظيمه، لملاحقتهم بجرائم المواد 357 و363 و371 و373 من قانون العقوبات”.