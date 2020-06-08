حزب الله يقمع الثورة في لبنان ويثير مخاوف من فتنة شيعية سنّية

اعتبرت مصادر سياسية لبنانية أنّ ما حدث يوم السبت في لبنان يحمل مؤشرات خطيرة على مستقبل البلد الذي يعاني من انهيار اقتصادي حقيقي لم تستطع حكومته الإقدام على أي خطوة في اتجاه وقفه على الرغم من مرور مئة يوم على تشكيلها.

وأوضحت المصادر أن حزب الله حقّق في ذلك اليوم انتصارا كبيرا، لكنه كشف في الوقت ذاته عن نقاط ضعف يعاني منها أدت إلى إدخاله في مواجهة مباشرة مع الطائفة السنّية التي توازي في حجمها حجم الشيعة في لبنان، إن لم تكن أكبر منها قليلا.









وأكدت على أن شبح الفتنة الشيعية – السنّية خيم على لبنان على الرغم من عودة الهدوء إلى معظم مناطقه الأحد.

وأجمع سياسيون لبنانيون في تصريحات الى ”العرب” على أن حزب الله نجح في القضاء على الثورة الشعبية التي بدأت في السابع عشر من أكتوبر الماضي وركّز فيها المشاركون على الدعوة إلى مكافحة الفساد ووجهوا أخيرا سهامهم إلى سلاح حزب الله.

ولاحظ هؤلاء السياسيون أن الحزب، الذي أنزل عناصر منه وأخرى من حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى الشارع البيروتي، أثار حساسيات لدى اللبنانيين الآخرين.

وأشاروا إلى أنّ عناصر حزب الله وحركة أمل لم تكتف بقمع المتظاهرين المنتمين إلى “ثورة 17 تشرين”، مستخدمة العصي والأدوات الحادة، في ساحة الشهداء وسط بيروت، بل أطلقت هتاف “شيعة، شيعة، شيعة” و”لبيك يا حسين”.

وردّ المتظاهرون لاحقا على هذا الهتاف بهتافات تهاجم حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله الذي جرى تمزيق صور له ووضعها تحت الأقدام. ولم يوفّر المتظاهرون نبيه برّي وزوجته.

وكان حزب الله توعّد المتظاهرين باللجوء إلى العنف، قبل تجمعهم في ساحة الشهداء بعد ظهر السبت، وذلك احتجاجا على مطالبة بعضهم بنزع سلاحه.

وبدا واضحا استنادا إلى شهود عيّان أن الحزب كان مستعدا لقمع أي تظاهرة في بيروت لمجرد أنّها معادية لحكومة حسّان دياب التي يعتبرها حكومته.

واستغرب سياسيون لبنانيون لجوء حزب الله إلى التصعيد والرد على الشتائم الموجّهة إلى حسن نصرالله بإطلاق عناصره هتافات معادية لعائشة زوجة النبيّ محمّد.

وأدى إطلاق الهتافات المعادية لزوجة النبي محمد إلى تبادل لإطلاق النار في أحياء سنّية في بيروت يسكنها شيعة. كذلك، لوحظ أن عناصر من حزب الله وحركة أمل اعتدت على أحياء مسيحية في منطقة عين الرمانة في بيروت.

وشهدت بيروت مظاهرة أمام البرلمان تخلّلتها مواجهات مع رجال الأمن أسفرت عن إصابة 48 متظاهرا، وفق الصليب الأحمر. وأدان كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ودار الفتوى، تلك الأحداث.

ووجه عون نداء عاطفيا من أجل وقف الفتنة. وقال “قوتنا كانت وتبقى وستظل في وحدتنا الوطنية… ليكن ما جرى ليل السبت جرس إنذار للجميع”. وأضاف “نحن في أمس الحاجة إلى أن نضع اختلافاتنا السياسية جانبا ونسارع إلى العمل معا من أجل استنهاض وطننا من عمق الأزمات المتتالية عليه”.

وعبر رئيس مجلس النواب اللبناني عن رفضه أحداث بيروت. وقال بري إنّ “كلّ فعل من أي جهة يستهدف وحدة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم وعيشهم الواحد ووطنهم الواحد ويروج للفتنة، هو فعل إسرائيلي”.

ويحافظ لبنان على توازن طائفي هش منذ أن خاضت طوائفه الدينية العديدة حربا أهلية في الفترة بين عامي 1975 و1990، بينما تحصل الفصائل في الأغلب على دعم قوى متنافسة في المنطقة.

في المقابل عبر سياسيون لبنانيون عن استغرابهم من إقدام عناصر سنّية، محسوبة على بهاء الحريري، شقيق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، جاءت من طرابلس والبقاع، على اللجوء إلى العنف.