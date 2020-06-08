حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي يكشف التمييز العنصري للشعوب الغير فارسية في إيران

بيان حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي ( عربستان)

يعاني الشعب العربي الأهوازي، بالإضافة إلى الشعوب الغير فارسية الاخرى في إيران، من التمييز العنصري على أيدي حكومة ايران لعقود. نحن نقف مع السود في كل مكان وجمعينا نحارب العنصرية في إيران والولايات المتحدة وفي كل مكان.

اظافة إلى ذلك، نتعهد بمحاربة العنصرية والمواقف المعادية للسود في مجتمعاتنا.









النظام الايراني يسعى لتسييس نضال السود من أجل تعزيز أجندته السياسية ضد الولايات المتحدة.

الجمهورية الإسلامية دائما ما تسعى إلى استغلال القضايا العادلة من اجل اجندتها الخاصة، والقضية الفلسطينية خير مثال على ذلك.

نعيد ونكرر أن إيران ليست في وضع يمكنها من التحدث عن العنصرية في أي مكان، نظرًا لقمعها للشعوب الغير فارسية في الداخل. دموع النظام الإيراني على جورج فلويد دموع تماسيح لا اكثر.

لا للعنصرية

حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي