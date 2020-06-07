كورونا: هذه الدول الـ100 الأكثر أمانًا… سويسرا في المركز الأول ولبنان في المرتبة 77

سويسرا هي الدولة الأكثر أمانًا في العالم حاليًا لـ COVID-19. وفقا لتقرير ضخم من 250 صفحة، فإن جنوب السودان هو أخطر دولة.

ماذا عن الولايات المتحدة؟ فهي تحتل المرتبة 58، خلف رومانيا، وموقعين متقدمين على روسيا، بحسب مجلة “فوربز”.









يعتمد التقرير على 130 معيار متعلّق بالكمية والنوعية وأكثر من 11400 نقطة بيانات في فئات مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية. إنها من قبل Deep Knowledge Group ، وهي مجموعة من الشركات والمنظمات غير الربحية المملوكة لشركة Deep Knowledge Ventures ، وهي شركة استثمار تأسست عام 2014 في هونغ كونغ.

وقد حدث تغيّر كبير في تصنيفات السلامة خلال أشهر الوباء. ففي البداية، كانت البلدان التي يمكنها الاستجابة بسرعة للأزمات ولديها مستويات عالية من التأهب لحالات الطوارئ في المرتبة الأعلى. أما الآن فالبلدان ذات الاقتصادات المرنة تحتل مرتبة أعلى.

واحتلت سويسرا وألمانيا المركزين الأول والثاني بسبب مرونة اقتصادهما، وبسبب الطرق الدقيقة التي يحاولان من خلالها تخفيف عمليات الإغلاق والتجميد الاقتصادي في واقع قائم على العلم “دون التضحية بالصحة والسلامة العامة”.

فيما يلي أهم 100 دولة حسب سلامة COVID-19، وفقًا لمجموعة Deep Knowledge Group:

1- سويسرا

2- المانيا

3- اسرائيل

4- سينغافورة

5- اليابان

6- النمسا

7- الصين

8- اوستراليا

9- نيوزيلاندا

10- كوريا الجنوبية

11- الإمارات العربية المتحدة

12- كندا

13- هونغ كونغ

14- النرويج

15- الدنمارك

16- تايوان

17- المملكة العربية السعودية

18- هنغاريا

19- هولندا

20- فيتنام

21- الكويت

22- أيسلندا

23- البحرين

24- فنلندا

25- لوكسمبورغ

26- قطر

27- ليختنشتاين(الواقعة بين النمسا وسويسرا)

28- بولندا

29- ليتوانيا

30- ماليزيا

31- لاتفيا

32- سلوفينيا

33- سلطنة عمان

34- اليونان

35- إستونيا

36- كرواتيا

37- تركيا

38- أيرلندا

39- جورجيا

40- قبرص

41- تشيلي

42- مونتنيغرو

43- جمهورية التشيك

44- مالطا

45- اسبانيا

46- البرتغال

47- تايلند

48- بلغاريا

49- غرينلاند

50- المكسيك

51- الأرورغواي

52- الفاتيكان

53- ايطاليا

54- صربيا

55- الفيليبين

56- الهند

57- رومانيا

58- الولايات المتحدة الأميركية

59- جمهورية سلوفاكيا

60- فرنسا

61- روسيا

62- الارجنتين

63- بيلاروسيا

64-موناكو

65- السويد

66- أوكرانيا

67- جبل طارق

68- بريطانيا

69- جنوب أفريقيا

70-سان مارينو

71- كازاخستان

72- البوسنة والهرسك

73- ايران

74- الاكوادور

75- أذربيدجيان

76- مانغوليا

77- لبنان

78- بلجيكا

79- أندورا

80- جزر كايمان

81- ارمينيا

82- مولدوفا

83- ميانمار

84- بنغلادش

85- سريلانكا

86- مصر

87- تونس

88- ألبانيا

89- الأردن

90- بانما

91- البرازيل

92- المغرب

93- الجزائر

94- الهندوراس

95- براغواي

96- البرو

97- إندونيسيا

98- كامبوديا

99- لاوس

100- بهامس