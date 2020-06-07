حزب الله: ما صدر من إساءاتٍ وهتافاتٍ من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر ونحذّر بشدة من مُسببي الفتن

على أثر الهتافات المسيئة وما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الإجتماعي في هذا الشأن،أصدر حزب الله البيان التالي:

أولاً: إنّ ما صدر من إساءاتٍ وهتافاتٍ من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر ولا يعبّر إطلاقاً عن القيم الأخلاقية والدينية لعامة المؤمنين والمسلمين.









ثانياً: يذكر حزب الله بالموقف الشرعي والديني لسماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله وفتواه المعروفة بحرمة التعرض لزوجات الرسول(ص) وأمهات المؤمنين وعامة مقدسات المسلمين.

ثالثاً: إننا نحذّر بشدة من مُسببي الفتن والمستفيدين منها وكل أولئك الذين يروجون للفتنة ويدعون لها، ونرفضُ بشكلٍ تام كل ما يُمكن أن يؤدي إلى الفرقة والإختلاف والتوتر المذهبي والطائفي والديني.