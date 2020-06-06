العلامة علي الأمين: السيدة عائشة من الرموز الطاهرة وهي أم للمؤمنين جميعاً والتعرّض لها بالقذف من كبائر الإثم!

قال العلامة #السيد_علي_الأمين أن السيدة عائشة رضي الله عنها من الرموز الطاهرة التي تتجاوز في رمزيتها الدينية حدود المذاهب والطوائف كلها، وهي أم للمؤمنين جميعاً بنصِّ القرآن الكريم، والتعرّض لها بالقذف من كبائر الإثم، وفريةٌ وبهتانٌ عظيمٌ نبرأ إلى الله منه. #لبنان