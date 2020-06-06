كارثة إقتصادية… توقع مليون عاطل عن العمل في لبنان في أيلول المقبل!

لفت الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في “الحدث” مع الزميلة كاترين حنا الى انه “منذ حزيران الماضي الارقام والمؤشرات حول الوضع الاقتصادي في لبنان مقلقة، وقد زادت ثورة 17 تشرين كما كورونا هذه المؤشرات صعوبة لكن في النهاية هناك حل اذا أحسنّا الاداء…”.

وتابع شمس الدين: “اولوية الاولويات هي مكافحة البطالة التي تقوض كل شيء يمكن فعله، ولبنان ليس لديه رقم رسمي عن العاطلين عن العمل ونسبة البطالة”، مشيراً الى ان الاحصاءات تشير الى ان نسبة البطالة في لبنان تصل اليوم الى 32 % من اليد العاملة ، اي ما يعني 430 الف عاطل عن العمل.









ولفت شمس الدين الى ان “المشكلة التي سيواجهها لبنان في الاشهر المقبلة هي احتمال عودة لبنانيين يعملون من الخارج… وبالتالي هناك نحو 200 الف شخص يمكن ان يعودوا الى لبنان”.

واوضح شمس الدين انه “في غضون ثلاثة اشهر، اي في ايلول المقبل يمكن ان نصل الى مليون عاطل عن العمل في لبنان…”.

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