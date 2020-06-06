ريفي يغمز من قناة جميل السيد: حرامي تابع للوصاية والنظام الأمني… زمنك قارب على الانتهاء

قال الوزير السابق #أشرف_ريفي عبر “تويتر”: “علّمتنا الخبرة الأمنية أن السارق يسعى لاتهام غيره، كي لا يبقى وحيداً. فيا تابعَ الوصاية والنظام الأمني وكونك ابتليتَ بعبوات سماحة وبتفجير الكنيسة وتهديد الشهيد سمير قصير، وتوعُّد الثوار بالقتل، كان الأحرى بك أن تستتر”.

وأضاف: الحرامي مثلك وحسب محاضر لجنة التحقيق الدولية يسعى لتلويث سمعة الناس، لكن إطمئن، أمثالك من هذه المنظومة كُثر، لكنك الأبرع بينهم بالنصب والإبتزاز. أبناء خطك السياسي فتحوا ملفاتك ومنها كيف اشتريتَ منزلك. زمنك ومشغّليك قارَب على الإنتهاء، والمحاسبة حتمية وآتية”.