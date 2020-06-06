إشكال بين عين الرمانة والشياح على اثر دخول مناصري امل وحزب الله الى المنطقة

حصل إشكال وتوتر في منطقة بين شبان من عين الرمانة وبعض المجموعات من امل وحزب الله الذين دخلوا الى المنطقة، حيث عمد الطرفان الى تراشق الحجارة واطلاق الهتافات المضادّة.

ونفّذ الجيش إنتشاراً واسعاً وأطلق النار في الهواء لتفريق المجموعات المتجمهرة فيما اشارت مصادر اخرى الى ان اطلاق النار لم يأتِ من جانب الجيش.









وانتشرت صور وفيدويهات لعناصر من حزب الله وامل يدخلون الى عين الرمانة ومطلقين الهتافات والشعارات الاستفزازية.

وتدخل الجيش للفصل بين عناصر حزبية تابعة لحزب الله وامل من جهة واهالي عين الرمانة من جهة اخرى ما اعاد الهدوء الى المنطقة.

المشهد مبكي في تقاطع عين الرمانه _ الشياح 🥴 pic.twitter.com/matnwBR8lC — Darine (@DHachouch) June 6, 2020