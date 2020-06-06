//Put this in the section
شريط الأحداث

الجيش منع تقدم المجموعات الحزبية الموالية لحركة أمل وحزب الله تفاديا لحصول أي احتكاك مع المتظاهرين

June 6, 2020

أفادت الحرة  بأن عددا من المجموعات الحزبية التابعة لحركة أمل وحزب الله وصلت إلى مشارف ساحة الشهداء وسط بيروت، بالتزامن من تجدد الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

وأضافت أن الجيش اللبناني منع تقدم المجموعات الحزبية الموالية لحركة أمل وحزب الله تفاديا لحصول أي احتكاك مع المتظاهرين.




واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تستخدم قنابل الغاز لتفريق المحتجين وسط بيروت.

اشتباكات أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بين الثوار والقوى الأمنية التي تستخدم الغاز المسيل للدموع

اشتباكات أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بين الثوار والقوى الأمنية التي تستخدم الغاز المسيل للدموع

Posted by ‎Alhurra قناة الحرة‎ on Saturday, June 6, 2020

 

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com