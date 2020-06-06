الجيش منع تقدم المجموعات الحزبية الموالية لحركة أمل وحزب الله تفاديا لحصول أي احتكاك مع المتظاهرين

أفادت الحرة بأن عددا من المجموعات الحزبية التابعة لحركة أمل وحزب الله وصلت إلى مشارف ساحة الشهداء وسط بيروت، بالتزامن من تجدد الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

وأضافت أن الجيش اللبناني منع تقدم المجموعات الحزبية الموالية لحركة أمل وحزب الله تفاديا لحصول أي احتكاك مع المتظاهرين.









واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تستخدم قنابل الغاز لتفريق المحتجين وسط بيروت.