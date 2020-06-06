بالفيديو: إشتباكات أمام مجلس النوّاب… تكسير وحجارة!

اتجهت مجموعات من المتظاهرين إلى أمام المجلس النيابي وسط بيروت، حيث عمدت الى رمي الحجارة والمفرقعات النارية صوب المجلس.

وعمد شبان الى تكسير البلوكات ونزع الحجارة أمام مجلس النواب لرميها على حرس المجلس.









وكسر البعض الآخر زجاج واجهة أحد المحال ودخلوا إليه للوصول الى مجلس النواب، وتصدت لهم القوى الأمنيّة لهؤلاء بالمرصاد.

كما شهد محيط جسر الرينغ ومداخل منطقة الخندق الغميق توتراً بعد وصول مجموعة شبان ترفض استخدام عبارات “تسليم السلاح” وشكل الجيش اللبناني جداراً بشرياً للفصل بين المشاركين والمجموعات الرافضة لـ”تسليم السلاح”.