وزير الداخلية: نزع سلاح حزب الله ليس هو المطلوب اليوم!

تفقد وزير الداخلية محمد فهمي ترافقه وزير الدفاع زينة عدرا الاجراءات الامنية لتظاهرة ساحة الشهداء في ثكنة الحلو.

وأشار فهمي إلى أن “الزيارة تأتي في إطار التنسيق بين الاجهزة الامنية وسنحمي المتظاهرين السلميين ولكن الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة غير مسموح”.









وأكد أن “التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والجيش قائم دائما”، وأعلن أن “القوى الامنية ستتدخل عندما يكون هناك شغب” وعتبر أن “نزع سلاح حزب الله ليس هو المطروح اليوم”.

أما وزيرة الدفاع فشددت على أن “الجيش والقوى الامنية بتعاون كامل على الارض لكل المستجدات التي قد تحصل”.