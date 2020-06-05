حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره: مرض ووفاة ابنته بالسرطان ورؤيته لها وهي تتألم!

كشف حفيد #حسن_حسني تفاصيل من حياة جده الراحل وذكرياته معه، لا سيما الأزمة الكبرى التي مني بها عند وفاة ابنته، وسببت له الماً كبيراً.

وقال حسن هشام حسني: “كان جدي صديق كل واحد من الأحفاد الستة، وحينما كنت أريد أي شيء ويرفضه والدي كنت أذهب لجدي فورًا فيحققه لي”.









وأضاف: “النقطة الفاصلة في حياة حسن حسني كانت حين مرضت ابنته بالسرطان وكانت تتألم”. وتابع بقوله: “كنت أرى هذا الألم في عيني جدي، وعندما توفيت عمتي أصبح جدي شخصا مختلفا تماما عن الذي نعرفه، حتى معالم السن ظهرت عليه”.

وأردف: “حتى التمثيل الذي كان مصدر السعادة الوحيد لجدي أصبح أمرًا روتينيا وشعرنا أنه لم يعد لديه طاقة لتأديته”.

ووافت المنية رشا ابنة حسن حسني في عام 2013، مصابة بمرض السرطان الذي ظلت تعاني منه لأشهر.

وكان الفنان حسن حسني وافته المنية فجر 30 أيار الجاري، وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل من خلال مسلسل ‏‏”سلطانة ‏المعز” ‏مع الفنانة غادة عبد الرازق ومن قبلها مسلسل “أبو جبل” مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان من عام ‏‏2018‏‎