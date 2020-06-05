دراسة جديدة لجامعة بيروت العربية تضع معايير ” لبنانية ” لقياس السمنة

بعد مراجعة معايير وإرشادات قياس السمنة في لبنان من خلال دراسة إكلينيكية أجريت في قسم التغذية في كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية تبين أن المعيار المناسب لتشخيص السمنة لدى السكان في لبنان إعتماداً على مؤشر الكتلة البدنية) (BMI هو 31.5 كلغ / م2 بدلاً من 30 كلغ / م2 وهو المعيار المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

و قال رئيس قسم التغذية في كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية أ.د. مروان الغوش :”على الرغم من شيوع إستعمال معايير منظمة الصحة العالمية، إلا إنها مبنية على مقاييس غربية لا تتناسب مع سكان لبنان بسبب الإختلافات العرقية في تكوين الجسم “.









و شملت الدراسة عينة مكونة من 440 شخص من السكان اللبنانيين المصابين بزيادة الوزن أو السمنة التي تم تحديد الكتلة البدينة ( BMI) لكل شخص فيها بالإضافة إلى فحص مكونات جسم كل فرد من دهون وعضل باستخدام أجهزة حديثة ثم جرى تحليل النتائج احصائيا بالمقارنة مع نسبة الدهن في الجسم كمعيار دقيق للسمنة.

وأظهرت النتائج التي نشرت في المجلة العلمية الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة

The International Journal of Environmental Research and Public Health IJERPH / MDPI

أن معيار مؤشر كتلة الجسم (BMI) لقياس السمنة في لبنان هو 31.5 كلغ / م2 وأن ما هو سائد في عدد من دول العالم ليس معيارا دقيقا لتحديد السمنة لدينا .

وتدعو الدراسة ، التي تعد الأولى من نوعها في لبنان والشرق الأوسط ، إلى تحديث المعايير المستخدمة في قياس السمنة في لبنان وفق النتائج التي توصلت إليها واستخدامها في الفحوصات الاكلينيكة وعدم الاعتماد التلقائي على المعايير الغربية في ظل إحتمالية الإختلاف بين بنية السكان اللبنانيين والغربيين .

أجرى الدراسة الفريق التالية أسماؤهم : ا. د مروان الغوش: استاذ في التغذية الاكلينيكية ورئيس قسم التغذية وتنظيم الغذاء ، د. ليلى عيتاني : استاذ مساعد في قسم التغذية وتنظيم الغذاء ، السيدة ديما كريدية : محاضر في قسم التغذية وتنظيم الغذاء ، السيدة هنا التنير: محاضر في قسم التغذية وتنظيم الغذاء ، الآنسة دانا المصري : مساعد أخصائي في مختبر التغذية وتنظيم الغذاء ، الآنسة ليلى شحادة : طالبة ماجستير في قسم التغذية وتنظيم الغذاء

يمكن الإطلاع على كامل الدراسة عبر الرابط التالي :

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/3832