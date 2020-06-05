ضاحي خلفان يدعو لـ”المصالحة” مع الاحتلال الإسرائيلي.. وردود ساخطة عليه في مواقع التواصل!

تعرّض #ضاحي_خلفان، نائب قائد شرطة دبي، لانتقادات كبيرة من قبل النشطاء على موقع تويتر، بعد دعوته لـ”المصالحة” مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودون خلفان على موقع تويتر: “لا أرى في مصالحة إسرائيل أي ضرر خليجيا”، وأضاف: “ليش نحن مخاصمين اليهود في الخليج؟ القدس المسلمين يصلون فيها. وين المشكلة؟”.









وانا لا ارى في مصالحة اسرائيل اي ضرر خليجيا… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

وتابع خلفان: “أرى أن العلاقات مع إسرائيل هي خط دفاع من الفوضى الإخونجية في المنطقة، لأن اليهود يستخدمون الإخوان للإخلال بالأمن. تريدون نفاد الفوضى خلوا علاقتكم زينه بإسرائيل”، مشيرا إلى أن “فلسطين أصلا الآن كلها مع اليهود. ما بقي شي منها يحرز!”.

ارى ان العلاقات مع اسرائيل …خط دفاع من الفوضى الاخونجية في المنطقة…لان اليهود يستخدمون الاخوان للاخلال بالامن..تريدون نفاد الفوضى ..خلوا علاقتكم زينه باسرائيل…لان اسرائيل تعمل فوضى بتأجير الاخونجية عبر الحمدين — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

وهاجم عدد كبير من النشطاء خلفان، بسبب هذه التغريدات التي اعتبروا أنها دعوة صريحة للتطبيع ومحاولة لتشويه صورة الفلسطينيين، حيث خاطب مستخدم يمني يُدعى عبد الله سيف، خلفان بقوله: “طبيعي جدا بالنسبة لك. أولا، أنت لست من أصول عربية بل هندي متجنس إماراتي. ثانيا، الإمارات هي الطفل المدلل لإسرائيل. ثالثا، أنت ضد أي دولة أو مشروع إسلامي أينما كان وتحت أي مسمى كان. أعتقد أن هذا يكفي ما في داعي لذكر أمور أخرى”.

طبيعي جدا بالنسبة لك

اولا انت لست من اصول عربية بل هندي متجنس اماراتي

ثانيا الامارات الطفل المدلل لاسرائيل

ثالثا انت ضد اي دولة او مشروع اسلامي اينما كان وتحت اي مسمى كان

اعتقد يكفي مافي داعي لذكر امور اخرى — abdullah saif (@abdullah_saif_y) June 5, 2020

وأضاف مستخدم آخر: “اللي طياراته الحربية تضرب في الفلسطينيين بالخيانة مع إسرائيل، أكيد ما يشوف أي ضرر في المصالحة معهم!”.

اللي طياراته الحربية تضرب في الفلسطينيين بالخيانة مع إسرائيل اكيد ما يشوف اي ضرر في المصالحة معهم. — رمح (@7asebalwagt) June 5, 2020

وخاطب أحد النشطاء خلفان، بقوله: “دع الإسرائيليين يحكمون دبي، وأضمن لك أن يقدم لكم الشيخ أفيخاي أدرعي مواعظ في مسجد زايد، أفضل من مواعظ وسيم يوسف”.

خليهم يحكموا دبي، و اضمن لك الشيخ افخاي ادرعي يعطيكم مواعظ في مسجد زايد افضل من مواعظ وسيم يوسف. — Achalhimasr (@Achalhimasr1) June 5, 2020

وأضاف ناشط آخر، يُدعى شعيب المصري: “يجب عليكم أن تلجأوا إلى اليهود. لا مكان لكم في البلدان العربية، ستتلاشى بقايا دخانكم من بلادنا. ابتداء من ليبيا وانتهاءً باليمن. لا مكان لكم أيها اليهود إلا إسرائيل”.

يجب عليكم أن تلجؤوا إلى اليهود..

لا مكان لكم في البلدان العربية، ستتلاشى بقايا دخانكم من بلادنا..

ابتداء من ليبيا وانتهاءً باليمن.

لا مكان لكم أيها اليهود إلا اسرائيل. — shuaib almasri شعيب المصري (@shuaibAlmasri) June 5, 2020

وكان خلفان تعرّض في وقت سابق لموجة من السخرية بعدما “تنبأ” بتحرير فلسطين بعد 200 عام على يد مواطن خليجي، حيث دعاه بعض النشطاء إلى الالتفات أولا لتحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران.