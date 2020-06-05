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ضاحي خلفان يدعو لـ”المصالحة” مع الاحتلال الإسرائيلي.. وردود ساخطة عليه في مواقع التواصل!

June 5, 2020

تعرّض #ضاحي_خلفان، نائب قائد شرطة دبي، لانتقادات كبيرة من قبل النشطاء على موقع تويتر، بعد دعوته لـ”المصالحة” مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودون خلفان على موقع تويتر: “لا أرى في مصالحة إسرائيل أي ضرر خليجيا”، وأضاف: “ليش نحن مخاصمين اليهود في الخليج؟ القدس المسلمين يصلون فيها. وين المشكلة؟”.




وتابع خلفان: “أرى أن العلاقات مع إسرائيل هي خط دفاع من الفوضى الإخونجية في المنطقة، لأن اليهود يستخدمون الإخوان للإخلال بالأمن. تريدون نفاد الفوضى خلوا علاقتكم زينه بإسرائيل”، مشيرا إلى أن “فلسطين أصلا الآن كلها مع اليهود. ما بقي شي منها يحرز!”.

وهاجم عدد كبير من النشطاء خلفان، بسبب هذه التغريدات التي اعتبروا أنها دعوة صريحة للتطبيع ومحاولة لتشويه صورة الفلسطينيين، حيث خاطب مستخدم يمني يُدعى عبد الله سيف، خلفان بقوله: “طبيعي جدا بالنسبة لك. أولا، أنت لست من أصول عربية بل هندي متجنس إماراتي. ثانيا، الإمارات هي الطفل المدلل لإسرائيل. ثالثا، أنت ضد أي دولة أو مشروع إسلامي أينما كان وتحت أي مسمى كان. أعتقد أن هذا يكفي ما في داعي لذكر أمور أخرى”.

وأضاف مستخدم آخر: “اللي طياراته الحربية تضرب في الفلسطينيين بالخيانة مع إسرائيل، أكيد ما يشوف أي ضرر في المصالحة معهم!”.

وخاطب أحد النشطاء خلفان، بقوله: “دع الإسرائيليين يحكمون دبي، وأضمن لك أن يقدم لكم الشيخ أفيخاي أدرعي مواعظ في مسجد زايد، أفضل من مواعظ وسيم يوسف”.

وأضاف ناشط آخر، يُدعى شعيب المصري: “يجب عليكم أن تلجأوا إلى اليهود. لا مكان لكم في البلدان العربية، ستتلاشى بقايا دخانكم من بلادنا. ابتداء من ليبيا وانتهاءً باليمن. لا مكان لكم أيها اليهود إلا إسرائيل”.

وكان خلفان تعرّض في وقت سابق لموجة من السخرية بعدما “تنبأ” بتحرير فلسطين بعد 200 عام على يد مواطن خليجي، حيث دعاه بعض النشطاء إلى الالتفات أولا لتحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران.

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