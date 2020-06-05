خلاف حاد بين شيرين وحسام حبيب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والنجمان يعلقان

انتشرت قبل ساعات أخبار حول شجار وقع بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وصل إلى حد العراك بالأيدي ‏والتعدي اللفظي، ولم يفصل بينهما سوى المطرب أحمد سعد، الذي قيل إنه تدخل لإنهاء الواقعة، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

الفنانة شيرين تصدرت تريند موقع تويتر ضمن قائمة الأسماء الأكثر بحثاً بعد أنباء عن انفصالها عن المطرب حسام حبيب وتحريرها محضراً ضده بالتعدي بالضرب عليها.‏









الصحفي في مجال الفن هاني عزب قال في تعليقه عن أنباء الخلاف بين النجمين: “بخصوص المتداول.. لم يحدث انفصال رسمي حتى الآن بين حسام وشيرين ولكن المؤكد أن هناك تغيرات عديدة ستحدث عاجلاً أم اجلاً وذلك لاستحالة تحقيق أحد الأهداف الهامة لتلك الزيجة”.

فيما قالت المستخدمة الأميرة: ” شيرين كانت تشمت في العوانس وتقدس الرجل كل شي يزيد عن حده ينقلب لضده”

أما المستخدم غدي فقال مستهزئا:” نهاية الحجر المنزلي”

تعليق النجمين على الأنباء: لترد الفنانة على الأخبار في تغريدة لها على موقع تويتر نفت فيها ما تردد من أنباء قائلة: “قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة”، وذيلت تعليقها بجملة: “بحبك يا صاحبي”.

قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي ♥️ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 4, 2020

زوجها الفنان حسام حبيب بدوره حسم الجدل حول الأنباء المتداولة وعلق في حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً”.

كما شارك الفنان منشوراً لشقيق الفنانة شيرين ينفي فيه خبر انفصالهما، وعلق عليه بوجوه ضاحكة. وكتب شقيق الفنانة في حسابه الشخصي: “حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويا رب اللي بيطلع الإشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يا رب”.

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا — Hossam Habib (@hossamhabib) June 4, 2020

كما تكتم الفنان أحمد سعد على أي تصريحات حولها، قائلاً إنها أمور شخصية، فيما نشر صورة تجمع ثلاثتهم عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلاً: “أصحابي وحبايبي”.

النجمة شيرين عبدالوهاب ظهرت قبل بوزن زائد في أحدث ظهور لها على ‏مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة كبيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة ‏لها، وكالعادة أعادت الصورة الكلام مرة أخرى عن احتمالية حمل شيرين بسبب ‏ظهورها بوزن زائد غير معتاد عليها، لكن رجح بعض المعلقين أن يكون وزنها نتيجة ‏الجلوس فترة طويلة في البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات، بسبب العزل ‏المنزلي الناتج عن الإجراءات الاحترازية المقررة في أغلب البلدان لمواجهة انتشار ‏فيروس كورونا.

وكانت الثنائي قد احتفلا بعقد قرانهما يوم أبريل/نيسان 2018، بحضور عدد قليل من أصدقائهما ‏المقربين في الوسط الفني، ومنهم ليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمد محمود عبدالعزيز‎