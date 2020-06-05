جعجع يضع تقرير الأسرى في السجون السورية بيد وزيري العدل والخارجية

اشار رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع الى “ان يتبيّن من التقرير الذي بثّته محطة mtv امس عن ان اللبنانيين الأسرى والموقوفين والمخفيين قسراً في سجون النظام السوري، والذين ما دأبت جمعيات المجتمع المدني و”القوات اللبنانية” تطالب بالكشف عن مصيرهم، لا يزالون احياء”.

واعتبر في بيان “ان التقرير المشار إليه يُشكّل إخباراً واضحاً مع مراجع ووثائق تثبت وجود اللبنانيين الأسرى والموقوفين والمخفيين قسراً في سجون النظام السوري، لذلك نطلب من الحكومة اللبنانية، خصوصاً من وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الخارجية ناصيف حتّي الارتكاز على ما ورد في هذا التقرير للمطالبة بالإفراج عنهم فوراً”.









وقال جعجع “إذا ما أمعن النظام السوري في عدم الاستجابة يصبح من الواجب رفع القضية إلى أرفع المراجع الدولية المعنية وصولاً إلى مجلس الأمن للتمكن من استعادتهم لأهلهم ووطنهم”.